BrainChip Aktie News: BrainChip gewinnt am Nachmittag an Boden

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von BrainChip. Die BrainChip-Aktie konnte zuletzt im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 4,7 Prozent auf 0,194 EUR.

Um 15:55 Uhr sprang die BrainChip-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 4,7 Prozent auf 0,194 EUR zu. Die BrainChip-Aktie zog in der Spitze bis auf 0,195 EUR an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,188 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 134.655 BrainChip-Aktien umgesetzt.

Bei 0,320 EUR erreichte der Titel am 23.02.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 64,982 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 06.09.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,090 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der BrainChip-Aktie ist somit 53,584 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Am 26.02.2025 dürfte die Q4 2024-Bilanz von BrainChip veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2025-Bilanz auf den 04.03.2026.

Redaktion finanzen.net