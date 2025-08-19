DAX24.322 -0,4%ESt505.475 -0,2%Top 10 Crypto15,82 +2,1%Dow44.922 ±0,0%Nas21.315 -1,5%Bitcoin97.823 +1,0%Euro1,1638 -0,1%Öl66,57 +0,9%Gold3.326 +0,3%
Fokus auf Aktienkurs

BrainChip Aktie News: Anleger setzen BrainChip am Mittwochvormittag unter Druck

20.08.25 09:25 Uhr
Die Aktie von BrainChip gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die BrainChip-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 6,9 Prozent auf 0,105 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BrainChip Holdings Ltd
0,11 EUR -0,01 EUR -6,09%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die BrainChip-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 09:19 Uhr mit Abschlägen von 6,9 Prozent bei 0,105 EUR. Das bisherige Tagestief markierte BrainChip-Aktie bei 0,103 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,111 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten BrainChip-Aktien beläuft sich auf 324.777 Stück.

Bei 0,275 EUR erreichte der Titel am 02.01.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 161,275 Prozent über dem aktuellen Kurs der BrainChip-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 04.04.2025 (0,085 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 19,125 Prozent könnte die BrainChip-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die BrainChip-Bilanz für Q2 2025 wird am 02.09.2025 erwartet. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte BrainChip möglicherweise am 01.09.2026 präsentieren.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

