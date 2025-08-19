BrainChip Aktie News: Anleger setzen BrainChip am Mittwochvormittag unter Druck

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von BrainChip gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die BrainChip-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 6,9 Prozent auf 0,105 EUR abwärts.

Die BrainChip-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 09:19 Uhr mit Abschlägen von 6,9 Prozent bei 0,105 EUR. Das bisherige Tagestief markierte BrainChip-Aktie bei 0,103 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,111 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten BrainChip-Aktien beläuft sich auf 324.777 Stück.

Bei 0,275 EUR erreichte der Titel am 02.01.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 161,275 Prozent über dem aktuellen Kurs der BrainChip-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 04.04.2025 (0,085 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 19,125 Prozent könnte die BrainChip-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die BrainChip-Bilanz für Q2 2025 wird am 02.09.2025 erwartet. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte BrainChip möglicherweise am 01.09.2026 präsentieren.

Redaktion finanzen.net