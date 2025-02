BrainChip Aktie News: BrainChip tendiert am Freitagvormittag schwächer

BrainChip im Fokus

Die Aktie von BrainChip gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die BrainChip-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 0,190 EUR abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von BrainChip nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie um 09:16 Uhr 1,0 Prozent auf 0,190 EUR. In der Spitze fiel die BrainChip-Aktie bis auf 0,183 EUR. Bei 0,183 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 34.149 BrainChip-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 23.02.2024 erreichte der Anteilsschein mit 0,320 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BrainChip-Aktie somit 40,638 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 06.09.2024 auf bis zu 0,090 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der BrainChip-Aktie ist somit 52,607 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 26.02.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz am 04.03.2026.

Redaktion finanzen.net