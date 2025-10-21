BrainChip Aktie News: BrainChip fällt am Dienstagmittag

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von BrainChip. Die BrainChip-Aktie gab im BMN-Handel zuletzt um 2,1 Prozent auf 0,115 EUR nach.

Die BrainChip-Aktie wies um 12:04 Uhr Verluste aus. Im BMN-Handel ging es für das Papier um 2,1 Prozent auf 0,115 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die BrainChip-Aktie bis auf 0,110 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,114 EUR. Der Tagesumsatz der BrainChip-Aktie belief sich zuletzt auf 80.519 Aktien.

Bei 0,283 EUR erreichte der Titel am 02.01.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 147,120 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,083 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der BrainChip-Aktie liegt somit 37,906 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 04.03.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 03.03.2027 erwartet.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -0,008 USD je BrainChip-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net