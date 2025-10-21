DAX24.307 +0,2%Est505.693 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,81 -5,2%Nas22.991 +1,4%Bitcoin93.313 -1,8%Euro1,1621 -0,2%Öl61,53 +1,0%Gold4.263 -2,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA thyssenkrupp 750000 RENK RENK73 NVIDIA 918422 Beyond Meat A2N7XQ HENSOLDT HAG000 Tesla A1CX3T Plug Power A1JA81 Novo Nordisk A3EU6F Apple 865985 Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Trump setzt auf Handelsdeal: DAX leicht im Plus -- Partnerschaft von ams und Meta? -- Netflix vor Bilanz -- Gold, TKMS, Novo Nordisk, Infineon im Fokus
Top News
Rohstoffe: Aktueller Marktbericht zu Gold, Öl & Co. Rohstoffe: Aktueller Marktbericht zu Gold, Öl & Co.
Zwischen Rekord und Risiko: Warum die Tesla-Aktie mit der Q3-Bilanz vor einer Bewährungsprobe steht Zwischen Rekord und Risiko: Warum die Tesla-Aktie mit der Q3-Bilanz vor einer Bewährungsprobe steht
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Jetzt Gratis-Aktie sichern! Konto bei XTB eröffnen, Geld einzahlen, Aktie erhalten. Infos: aktien.xtb.com/gratis-aktie. Investments bergen Risiken.
Aktienentwicklung

BrainChip Aktie News: BrainChip fällt am Dienstagmittag

21.10.25 12:05 Uhr
BrainChip Aktie News: BrainChip fällt am Dienstagmittag

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von BrainChip. Die BrainChip-Aktie gab im BMN-Handel zuletzt um 2,1 Prozent auf 0,115 EUR nach.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BrainChip Holdings Ltd
0,11 EUR -0,00 EUR -2,54%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die BrainChip-Aktie wies um 12:04 Uhr Verluste aus. Im BMN-Handel ging es für das Papier um 2,1 Prozent auf 0,115 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die BrainChip-Aktie bis auf 0,110 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,114 EUR. Der Tagesumsatz der BrainChip-Aktie belief sich zuletzt auf 80.519 Aktien.

Bei 0,283 EUR erreichte der Titel am 02.01.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 147,120 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,083 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der BrainChip-Aktie liegt somit 37,906 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 04.03.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 03.03.2027 erwartet.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -0,008 USD je BrainChip-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf BrainChip

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BrainChip

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Brian A Jackson / Shutterstock.com

Nachrichten zu BrainChip Holdings Ltd

DatumMeistgelesen
Wer­bung