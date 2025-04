BrainChip Aktie News: BrainChip am Dienstagnachmittag mit Kursplus

Aktie im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von BrainChip. Zuletzt stieg die BrainChip-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 3,4 Prozent auf 0,154 EUR.

Um 16:05 Uhr konnte die Aktie von BrainChip zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 3,4 Prozent auf 0,154 EUR. Der Kurs der BrainChip-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 0,155 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,150 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 311.416 BrainChip-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 02.01.2025 auf bis zu 0,275 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 78,544 Prozent Plus fehlen der BrainChip-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 04.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,085 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BrainChip-Aktie derzeit noch 44,733 Prozent Luft nach unten.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 02.09.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 01.09.2026 dürfte BrainChip die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Redaktion finanzen.net