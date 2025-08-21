BrainChip Aktie News: BrainChip verteuert sich am Freitagnachmittag

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von BrainChip. Die BrainChip-Aktie konnte zuletzt im BMN-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,8 Prozent auf 0,109 EUR.

Um 15:44 Uhr stieg die BrainChip-Aktie. In der BMN-Sitzung kletterte das Papier um 3,8 Prozent auf 0,109 EUR. Bei 0,109 EUR erreichte die BrainChip-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Mit einem Wert von 0,105 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 96.814 BrainChip-Aktien umgesetzt.

Am 02.01.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 0,283 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 159,817 Prozent könnte die BrainChip-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 0,083 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 23,761 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Am 02.09.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von BrainChip veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 01.09.2026.

Redaktion finanzen.net