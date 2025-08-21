BrainChip Aktie News: BrainChip zeigt sich am Vormittag gestärkt
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von BrainChip. Zuletzt konnte die Aktie von BrainChip zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 3,3 Prozent auf 0,108 EUR.
Um 09:19 Uhr wies die BrainChip-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 3,3 Prozent auf 0,108 EUR nach oben. Die BrainChip-Aktie zog in der Spitze bis auf 0,108 EUR an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,105 EUR. Bisher wurden heute 3.965 BrainChip-Aktien gehandelt.
Bei einem Wert von 0,275 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.01.2025). 153,789 Prozent Plus fehlen der BrainChip-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 0,085 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (04.04.2025). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BrainChip-Aktie 21,442 Prozent sinken.
Am 02.09.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 01.09.2026.
