DAX24.331 +0,2%ESt505.480 +0,3%Top 10 Crypto15,95 +1,8%Dow44.786 -0,3%Nas21.100 -0,3%Bitcoin97.426 +0,7%Euro1,1597 -0,1%Öl67,56 -0,2%Gold3.329 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Palantir A2QA4J Commerzbank CBK100 Lufthansa 823212 BASF BASF11 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Bank 514000 HENSOLDT HAG000 Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Warten auf Powell-Rede: DAX stabil -- Asiens Börsen höher -- Zoom steigert Umsatz - Gewinn unter Prognosen -- NVIDIA stoppt wohl Zulieferer für H2O-KI-Chip in China -- DHL, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
Novo Nordisk-Aktie weiter erholt nach Einstellungsstopp, möglichen Entlassungen & Co. Novo Nordisk-Aktie weiter erholt nach Einstellungsstopp, möglichen Entlassungen & Co.
Hecla Mining: Silberriese erhöht die Fördermenge! Rekordgewinne dank starker Edelmetallpreise! Hecla Mining: Silberriese erhöht die Fördermenge! Rekordgewinne dank starker Edelmetallpreise!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Mittwoch 18 Uhr live: So investierst Du mit ETFs erfolgreich in Aktien ohne schlaflose Nächte - Jetzt Plätze sichern!
Kursentwicklung

BrainChip Aktie News: BrainChip zeigt sich am Vormittag gestärkt

22.08.25 09:25 Uhr
BrainChip Aktie News: BrainChip zeigt sich am Vormittag gestärkt

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von BrainChip. Zuletzt konnte die Aktie von BrainChip zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 3,3 Prozent auf 0,108 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BrainChip Holdings Ltd
0,10 EUR -0,01 EUR -5,28%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:19 Uhr wies die BrainChip-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 3,3 Prozent auf 0,108 EUR nach oben. Die BrainChip-Aktie zog in der Spitze bis auf 0,108 EUR an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,105 EUR. Bisher wurden heute 3.965 BrainChip-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 0,275 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.01.2025). 153,789 Prozent Plus fehlen der BrainChip-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 0,085 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (04.04.2025). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BrainChip-Aktie 21,442 Prozent sinken.

Am 02.09.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 01.09.2026.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf BrainChip

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BrainChip

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: laviana / Shutterstock.com

Nachrichten zu BrainChip Holdings Ltd

DatumMeistgelesen
Wer­bung