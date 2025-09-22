BrainChip Aktie News: BrainChip am Vormittag mit Einbußen

BrainChip im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von BrainChip. Der BrainChip-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,9 Prozent auf 0,111 EUR.

Die BrainChip-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 09:16 Uhr 0,9 Prozent im Minus bei 0,111 EUR. Der Kurs der BrainChip-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 0,111 EUR nach. Bei 0,116 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 168.348 BrainChip-Aktien.

Am 02.01.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 0,275 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BrainChip-Aktie derzeit noch 147,165 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,085 EUR am 04.04.2025. Derzeit notiert die BrainChip-Aktie damit 30,706 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Am 04.03.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 03.03.2027.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass BrainChip 2025 einen Verlust in Höhe von -0,008 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net