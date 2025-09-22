DAX23.647 +0,5%ESt505.467 +0,5%Top 10 Crypto15,66 -0,3%Dow46.382 +0,1%Nas22.789 +0,7%Bitcoin95.983 +0,5%Euro1,1794 ±-0,0%Öl66,54 ±-0,0%Gold3.757 +0,3%
BrainChip im Blick

BrainChip Aktie News: BrainChip am Vormittag mit Einbußen

23.09.25 09:26 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von BrainChip. Der BrainChip-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,9 Prozent auf 0,111 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BrainChip Holdings Ltd
0,11 EUR 0,00 EUR 0,89%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die BrainChip-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 09:16 Uhr 0,9 Prozent im Minus bei 0,111 EUR. Der Kurs der BrainChip-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 0,111 EUR nach. Bei 0,116 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 168.348 BrainChip-Aktien.

Am 02.01.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 0,275 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BrainChip-Aktie derzeit noch 147,165 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,085 EUR am 04.04.2025. Derzeit notiert die BrainChip-Aktie damit 30,706 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Am 04.03.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 03.03.2027.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass BrainChip 2025 einen Verlust in Höhe von -0,008 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

