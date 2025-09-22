BrainChip Aktie News: BrainChip macht am Mittag Boden gut

Notierung im Fokus

Die Aktie von BrainChip gehört am Dienstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die BrainChip-Aktie konnte zuletzt im BMN-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,0 Prozent auf 0,116 EUR.

Die Aktie notierte um 11:44 Uhr mit Gewinnen. Im BMN-Handel legte sie um 3,0 Prozent auf 0,116 EUR zu. Der Kurs der BrainChip-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 0,118 EUR zu. Bei 0,114 EUR startete der Titel in den BMN-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten BrainChip-Aktien beläuft sich auf 22.461 Stück.

Am 02.01.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 0,283 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 144,138 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 0,083 EUR. Der derzeitige Kurs der BrainChip-Aktie liegt somit 39,591 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 04.03.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von BrainChip veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 03.03.2027 erwartet.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -0,008 USD je Aktie in den BrainChip-Büchern.

Redaktion finanzen.net