BrainChip Aktie News: BrainChip am Montagmittag in Rot

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von BrainChip. Zuletzt ging es für die BrainChip-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 1,3 Prozent auf 0,184 EUR.

Die BrainChip-Aktie wies um 11:34 Uhr Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 0,184 EUR abwärts. In der Spitze fiel die BrainChip-Aktie bis auf 0,180 EUR. Mit einem Wert von 0,184 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via Tradegate 165.096 BrainChip-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 0,320 EUR markierte der Titel am 23.02.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 74,143 Prozent über dem aktuellen Kurs der BrainChip-Aktie. Am 06.09.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,090 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BrainChip-Aktie 51,007 Prozent sinken.

BrainChip dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 26.02.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2025-Kennzahlen am 04.03.2026.

Redaktion finanzen.net