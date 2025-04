BrainChip Aktie News: BrainChip reagiert am Donnerstagnachmittag positiv

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von BrainChip zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von BrainChip legte zuletzt zu und stieg im Tradegate-Handel um 1,9 Prozent auf 0,154 EUR.

Um 15:58 Uhr sprang die BrainChip-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 1,9 Prozent auf 0,154 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die BrainChip-Aktie bei 0,154 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,154 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 772.347 BrainChip-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (0,275 EUR) erklomm das Papier am 02.01.2025. Der derzeitige Kurs der BrainChip-Aktie liegt somit 43,991 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 0,085 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (04.04.2025). Der derzeitige Kurs der BrainChip-Aktie liegt somit 80,941 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 02.09.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von BrainChip veröffentlicht werden. Am 01.09.2026 wird BrainChip schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

