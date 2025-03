BrainChip Aktie News: BrainChip wird am Dienstagnachmittag ausgebremst

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von BrainChip gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die BrainChip-Aktie nach unten. Im BMN-Handel fiel das Papier um 3,0 Prozent auf 0,128 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von BrainChip nach unten. In der BMN-Sitzung verlor die Aktie um 15:44 Uhr 3,0 Prozent auf 0,128 EUR. Die BrainChip-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 0,118 EUR ab. Mit einem Wert von 0,118 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via BMN 32.537 BrainChip-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 0,283 EUR erreichte der Titel am 02.01.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 121,250 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,093 EUR. Dieser Wert wurde am 05.09.2024 erreicht. Mit einem Kursverlust von 27,344 Prozent würde die BrainChip-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von BrainChip wird am 02.09.2025 gerechnet. Experten kalkulieren am 01.09.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von BrainChip.

