BrainChip Aktie News: BrainChip verliert am Vormittag

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von BrainChip. Die BrainChip-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 1,3 Prozent auf 0,154 EUR abwärts.

Die BrainChip-Aktie wies um 09:16 Uhr Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 0,154 EUR abwärts. Der Kurs der BrainChip-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 0,154 EUR nach. Bei 0,156 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten BrainChip-Aktien beläuft sich auf 18.521 Stück.

Am 02.01.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 0,275 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BrainChip-Aktie derzeit noch 78,428 Prozent Luft nach oben. Am 04.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,085 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 44,769 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 02.09.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte BrainChip möglicherweise am 01.09.2026 präsentieren.

