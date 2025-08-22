BrainChip Aktie News: BrainChip legt am Montagnachmittag zu

Aktie im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von BrainChip. Zuletzt ging es für das BrainChip-Papier aufwärts. Im BMN-Handel verteuerte es sich um 2,0 Prozent auf 0,111 EUR.

Die BrainChip-Aktie konnte um 15:43 Uhr im BMN-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,0 Prozent auf 0,111 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die BrainChip-Aktie bisher bei 0,113 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,108 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im BMN-Handel 49.219 BrainChip-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 0,283 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.01.2025 erreicht. Derzeit notiert die BrainChip-Aktie damit 60,805 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 0,083 EUR. Mit Abgaben von 25,135 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte BrainChip am 02.09.2025 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 01.09.2026.

Redaktion finanzen.net