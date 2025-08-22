DAX24.332 -0,1%ESt505.471 -0,3%Top 10 Crypto15,90 -3,6%Dow45.422 -0,5%Nas21.509 +0,1%Bitcoin95.860 -1,0%Euro1,1705 -0,2%Öl68,63 +1,2%Gold3.373 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 Commerzbank CBK100 Lufthansa 823212 RENK RENK73 Deutsche Bank 514000 PUMA 696960 Siemens Energy ENER6Y BYD A0M4W9 Volkswagen (VW) vz. 766403 BASF BASF11 Palantir A2QA4J Bayer BAY001 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX tiefer -- US-Börsen uneins -- Lufthansa ordnet sich wohl neu -- UniCredit erhöht Commerzbank-Anteil -- PUMA, DHL, Rüstungsaktien, Novo Nordisk, Bayer, Siemens Energy, RWE, Orsted, Valneva im Fokus
Top News
PUMA-Aktie fast 20% im Plus: Pinault-Familie erwägt wohl Verkauf ihrer PUMA-Anteile PUMA-Aktie fast 20% im Plus: Pinault-Familie erwägt wohl Verkauf ihrer PUMA-Anteile
CEWE startet Aktienrückkauf - Aktie legt zu CEWE startet Aktienrückkauf - Aktie legt zu
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Börsenspiel Trader: Bereiten Sie sich auf die Realität an den Finanzmärkten vor und gewinnen Sie einen Range Rover Evoque. Jetzt kostenlos anmelden!
Aktie im Fokus

BrainChip Aktie News: BrainChip legt am Montagnachmittag zu

25.08.25 16:10 Uhr
BrainChip Aktie News: BrainChip legt am Montagnachmittag zu

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von BrainChip. Zuletzt ging es für das BrainChip-Papier aufwärts. Im BMN-Handel verteuerte es sich um 2,0 Prozent auf 0,111 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BrainChip Holdings Ltd
0,11 EUR -0,00 EUR -2,55%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die BrainChip-Aktie konnte um 15:43 Uhr im BMN-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,0 Prozent auf 0,111 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die BrainChip-Aktie bisher bei 0,113 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,108 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im BMN-Handel 49.219 BrainChip-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 0,283 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.01.2025 erreicht. Derzeit notiert die BrainChip-Aktie damit 60,805 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 0,083 EUR. Mit Abgaben von 25,135 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte BrainChip am 02.09.2025 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 01.09.2026.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf BrainChip

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BrainChip

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: laviana / Shutterstock.com

Nachrichten zu BrainChip Holdings Ltd

DatumMeistgelesen
Wer­bung