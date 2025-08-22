BrainChip Aktie News: BrainChip präsentiert sich am Montagvormittag stärker

Fokus auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von BrainChip. Zuletzt wies die BrainChip-Aktie Gewinne aus. In der BMN-Sitzung ging es für das Papier um 2,0 Prozent auf 0,111 EUR nach oben.

Die Aktionäre schickten das Papier von BrainChip nach oben. Im BMN-Handel gewann die Aktie um 09:13 Uhr 2,0 Prozent auf 0,111 EUR. Zwischenzeitlich stieg die BrainChip-Aktie sogar auf 0,113 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,108 EUR. Im BMN-Handel wechselten bis jetzt 10.815 BrainChip-Aktien den Besitzer.

Am 02.01.2025 markierte das Papier bei 0,283 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der BrainChip-Aktie liegt somit 60,805 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 0,083 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 25,135 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

BrainChip wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 02.09.2025 vorlegen. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 01.09.2026.

Redaktion finanzen.net