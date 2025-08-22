BrainChip Aktie News: BrainChip am Mittag in Rot
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von BrainChip. Die Aktie verlor zuletzt in der Frankfurt-Sitzung 2,5 Prozent auf 0,107 EUR.
Die Aktie verlor um 11:36 Uhr in der Frankfurt-Sitzung 2,5 Prozent auf 0,107 EUR. Die BrainChip-Aktie gab in der Spitze bis auf 0,107 EUR nach. Den Frankfurt-Handel startete das Papier bei 0,110 EUR. Über Frankfurt wurden im bisherigen Handelsverlauf 22.300 BrainChip-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (0,275 EUR) erklomm das Papier am 02.01.2025. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 156,769 Prozent hinzugewinnen. Bei 0,090 EUR erreichte der Anteilsschein am 09.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BrainChip-Aktie 15,873 Prozent sinken.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 02.09.2025 erfolgen. Die Veröffentlichung der BrainChip-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 01.09.2026.
