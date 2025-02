BrainChip Aktie News: BrainChip am Vormittag mit kräftigen Verlusten

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von BrainChip gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die BrainChip-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im Frankfurt-Handel ging es für das Papier um 14,9 Prozent auf 0,165 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie verlor um 09:21 Uhr in der Frankfurt-Sitzung 14,9 Prozent auf 0,165 EUR. Bei 0,165 EUR markierte die BrainChip-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 0,166 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via Frankfurt 11.008 BrainChip-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.01.2025 bei 0,275 EUR. 66,667 Prozent Plus fehlen der BrainChip-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 06.09.2024 Kursverluste bis auf 0,091 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BrainChip-Aktie 44,788 Prozent sinken.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 02.09.2025 terminiert. Die Veröffentlichung der BrainChip-Ergebnisse für Q4 2025 erwarten Experten am 04.03.2026.

Redaktion finanzen.net