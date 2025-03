BrainChip Aktie News: BrainChip gewinnt am Mittwochmittag kräftig

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von BrainChip gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im BMN-Handel gewannen die BrainChip-Papiere zuletzt 6,1 Prozent.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie legte um 11:43 Uhr in der BMN-Sitzung 6,1 Prozent auf 0,136 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die BrainChip-Aktie bei 0,136 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 0,125 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten BrainChip-Aktien beläuft sich auf 69.907 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.01.2025 bei 0,283 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 108,542 Prozent hinzugewinnen. Am 05.09.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,093 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 31,517 Prozent.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 02.09.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. BrainChip dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 01.09.2026 präsentieren.

Redaktion finanzen.net