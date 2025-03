BrainChip Aktie News: BrainChip zündet am Vormittag Kursrakete

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von BrainChip gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die BrainChip-Aktie konnte zuletzt im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 6,4 Prozent auf 0,138 EUR.

Im Tradegate-Handel gewannen die BrainChip-Papiere um 09:08 Uhr 6,4 Prozent. Kurzfristig markierte die BrainChip-Aktie bei 0,138 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 0,138 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 10.000 BrainChip-Aktien umgesetzt.

Am 02.01.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,275 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BrainChip-Aktie derzeit noch 98,841 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 0,090 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (06.09.2024). Mit dem aktuellen Kurs notiert die BrainChip-Aktie 53,444 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Voraussichtlich am 02.09.2025 dürfte BrainChip Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 01.09.2026 dürfte BrainChip die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Redaktion finanzen.net