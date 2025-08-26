DAX24.162 ±0,0%ESt505.390 +0,1%Top 10 Crypto15,87 +1,5%Dow45.418 +0,3%Nas21.544 +0,4%Bitcoin95.554 -0,6%Euro1,1598 -0,4%Öl67,05 -0,3%Gold3.380 -0,4%
Blick auf Aktienkurs

BrainChip Aktie News: BrainChip springt am Mittwochvormittag hoch

27.08.25 09:25 Uhr
BrainChip Aktie News: BrainChip springt am Mittwochvormittag hoch

Die Aktie von BrainChip gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die BrainChip-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 6,4 Prozent auf 0,120 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BrainChip Holdings Ltd
0,11 EUR -0,01 EUR -5,09%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:22 Uhr sprang die BrainChip-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 6,4 Prozent auf 0,120 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die BrainChip-Aktie bei 0,120 EUR. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 0,116 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 31.881 BrainChip-Aktien.

Am 02.01.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,275 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 129,024 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BrainChip-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 04.04.2025 bei 0,085 EUR. Der aktuelle Kurs der BrainChip-Aktie ist somit 29,108 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 02.09.2025 terminiert. BrainChip dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 01.09.2026 präsentieren.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Lotus_studio / Shutterstock.com

