BrainChip Aktie News: BrainChip springt am Mittwochvormittag hoch

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von BrainChip gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die BrainChip-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 6,4 Prozent auf 0,120 EUR.

Um 09:22 Uhr sprang die BrainChip-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 6,4 Prozent auf 0,120 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die BrainChip-Aktie bei 0,120 EUR. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 0,116 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 31.881 BrainChip-Aktien.

Am 02.01.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,275 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 129,024 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BrainChip-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 04.04.2025 bei 0,085 EUR. Der aktuelle Kurs der BrainChip-Aktie ist somit 29,108 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 02.09.2025 terminiert. BrainChip dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 01.09.2026 präsentieren.

Redaktion finanzen.net