BrainChip Aktie News: BrainChip springt am Mittwochvormittag hoch
Die Aktie von BrainChip gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die BrainChip-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 6,4 Prozent auf 0,120 EUR.
Werte in diesem Artikel
Um 09:22 Uhr sprang die BrainChip-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 6,4 Prozent auf 0,120 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die BrainChip-Aktie bei 0,120 EUR. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 0,116 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 31.881 BrainChip-Aktien.
Am 02.01.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,275 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 129,024 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BrainChip-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 04.04.2025 bei 0,085 EUR. Der aktuelle Kurs der BrainChip-Aktie ist somit 29,108 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 02.09.2025 terminiert. BrainChip dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 01.09.2026 präsentieren.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf BrainChip
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BrainChip
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Lotus_studio / Shutterstock.com
Nachrichten zu BrainChip Holdings Ltd
Analysen zu BrainChip Holdings Ltd
Keine Analysen gefunden.