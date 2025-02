BrainChip Aktie News: BrainChip am Vormittag tiefrot

BrainChip im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von BrainChip. Die BrainChip-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im Frankfurt-Handel ging es um 17,4 Prozent auf 0,128 EUR abwärts.

Um 09:03 Uhr ging es für die BrainChip-Aktie nach unten. Im Frankfurt-Handel fiel das Papier um 17,4 Prozent auf 0,128 EUR. In der Spitze fiel die BrainChip-Aktie bis auf 0,121 EUR. Mit einem Wert von 0,129 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 43.257 BrainChip-Aktien umgesetzt.

Am 02.01.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 0,275 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BrainChip-Aktie mit einem Kursplus von 114,844 Prozent wieder erreichen. Am 06.09.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,091 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 28,828 Prozent.

BrainChip wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 02.09.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können BrainChip-Anleger Experten zufolge am 04.03.2026 werfen.

Redaktion finanzen.net