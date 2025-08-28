BrainChip Aktie News: BrainChip zieht am Vormittag deutlich an
Die Aktie von BrainChip gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im Tradegate-Handel gewannen die BrainChip-Papiere zuletzt 5,2 Prozent.
Werte in diesem Artikel
Die Aktionäre schickten das Papier von BrainChip nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie um 09:13 Uhr 5,2 Prozent auf 0,118 EUR. Der Kurs der BrainChip-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 0,118 EUR zu. Bei 0,118 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via Tradegate 2.000 BrainChip-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.01.2025 bei 0,275 EUR. Der aktuelle Kurs der BrainChip-Aktie ist somit 133,503 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 04.04.2025 (0,085 EUR). Mit einem Kursverlust von 27,721 Prozent würde die BrainChip-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
BrainChip wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 02.09.2025 vorlegen. Experten kalkulieren am 01.09.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von BrainChip.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf BrainChip
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BrainChip
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Brian A Jackson / Shutterstock.com
Nachrichten zu BrainChip Holdings Ltd
Analysen zu BrainChip Holdings Ltd
Keine Analysen gefunden.