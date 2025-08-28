BrainChip Aktie News: BrainChip zieht am Vormittag deutlich an

Blick auf Aktienkurs

Die Aktionäre schickten das Papier von BrainChip nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie um 09:13 Uhr 5,2 Prozent auf 0,118 EUR. Der Kurs der BrainChip-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 0,118 EUR zu. Bei 0,118 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via Tradegate 2.000 BrainChip-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.01.2025 bei 0,275 EUR. Der aktuelle Kurs der BrainChip-Aktie ist somit 133,503 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 04.04.2025 (0,085 EUR). Mit einem Kursverlust von 27,721 Prozent würde die BrainChip-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

BrainChip wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 02.09.2025 vorlegen. Experten kalkulieren am 01.09.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von BrainChip.

