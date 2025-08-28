DAX24.036 ±-0,0%ESt505.390 -0,1%Top 10 Crypto15,61 -1,8%Dow45.637 +0,2%Nas21.705 +0,5%Bitcoin94.507 -1,9%Euro1,1667 -0,1%Öl68,08 -0,3%Gold3.407 -0,3%
Blick auf Aktienkurs

BrainChip Aktie News: BrainChip zieht am Vormittag deutlich an

29.08.25 09:25 Uhr
Die Aktie von BrainChip gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im Tradegate-Handel gewannen die BrainChip-Papiere zuletzt 5,2 Prozent.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BrainChip Holdings Ltd
0,11 EUR -0,00 EUR -3,34%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von BrainChip nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie um 09:13 Uhr 5,2 Prozent auf 0,118 EUR. Der Kurs der BrainChip-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 0,118 EUR zu. Bei 0,118 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via Tradegate 2.000 BrainChip-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.01.2025 bei 0,275 EUR. Der aktuelle Kurs der BrainChip-Aktie ist somit 133,503 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 04.04.2025 (0,085 EUR). Mit einem Kursverlust von 27,721 Prozent würde die BrainChip-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

BrainChip wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 02.09.2025 vorlegen. Experten kalkulieren am 01.09.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von BrainChip.

Redaktion finanzen.net

