BrainChip Aktie News: BrainChip büßt am Mittwochvormittag ein

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von BrainChip. Die Aktionäre schickten das Papier von BrainChip nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,3 Prozent auf 0,155 EUR.

Die BrainChip-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 09:01 Uhr mit Abschlägen von 2,3 Prozent bei 0,155 EUR. Bei 0,155 EUR markierte die BrainChip-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 0,155 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via Tradegate 2.630 BrainChip-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 0,275 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.01.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 77,276 Prozent. Bei 0,085 EUR erreichte der Anteilsschein am 04.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BrainChip-Aktie 45,126 Prozent sinken.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte BrainChip am 02.09.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 01.09.2026 erwartet.

