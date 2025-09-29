DAX23.883 +0,6%ESt505.528 +0,4%Top 10 Crypto15,56 -2,2%Dow46.122 -0,4%Nas22.527 -0,3%Bitcoin96.462 -1,0%Euro1,1735 +0,1%Öl67,03 -0,9%Gold3.839 +0,1%
Fokus auf Aktienkurs

BrainChip Aktie News: BrainChip wird am Dienstagnachmittag ausgebremst

30.09.25 16:10 Uhr

30.09.25 16:10 Uhr
BrainChip Aktie News: BrainChip wird am Dienstagnachmittag ausgebremst

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von BrainChip. Die BrainChip-Aktie stand in der BMN-Sitzung zuletzt 3,4 Prozent im Minus bei 0,113 EUR.

Das Papier von BrainChip gab in der BMN-Sitzung ab. Um 15:44 Uhr ging es um 3,4 Prozent auf 0,113 EUR abwärts. In der Spitze büßte die BrainChip-Aktie bis auf 0,109 EUR ein. Die BMN-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 0,110 EUR. Von der BrainChip-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 18.065 Stück gehandelt.

Am 02.01.2025 markierte das Papier bei 0,283 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die BrainChip-Aktie damit 60,099 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 0,083 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der BrainChip-Aktie liegt somit 35,981 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

BrainChip wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 04.03.2026 vorlegen. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von BrainChip rechnen Experten am 03.03.2027.

Experten gehen davon aus, dass BrainChip im Jahr 2025 -0,008 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Jirsak / Shutterstock

