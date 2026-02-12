DAX24.853 ±-0,0%Est506.011 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,3200 -2,6%Nas22.597 -2,0%Bitcoin55.947 +0,3%Euro1,1864 -0,1%Öl67,48 -0,1%Gold4.978 +1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Siemens Energy ENER6Y Siemens 723610 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 BASF BASF11 Gerresheimer A0LD6E Amazon 906866 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Allianz 840400 Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich kaum bewegt -- US-Börsen rot -- Mercedes-Benz: Gewinneinbruch -- Siemens erhöht Ergebnisprognose -- TKMS, Deutsche Börse, DroneShield, Birkenstock, Micron, Palantir, Fastly im Fokus
Top News
Berkshire-Vize Charlie Munger verurteilt die Finanzbranche: "Vermögensverwalter sind nicht besser als Astrologen" Berkshire-Vize Charlie Munger verurteilt die Finanzbranche: "Vermögensverwalter sind nicht besser als Astrologen"
Quantencomputer vs. Bitcoin: Warum ein Top-Analyst jetzt Alarm schlägt Quantencomputer vs. Bitcoin: Warum ein Top-Analyst jetzt Alarm schlägt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Branche diskutiert über mehr Sicherheit für Zugbegleiter

13.02.26 05:49 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Nach dem tödlichen Angriff auf einen Zugbegleiter in Rheinland-Pfalz diskutieren am Freitag (ab 10.00 Uhr) Bund, Länder, Gewerkschaften und Branchenvertreter über den besseren Schutz von Mitarbeitenden im Bahnverkehr. Eingeladen zu dem Treffen in Berlin hatte Bahnchefin Evelyn Palla, die dort auch Vorschläge für konkrete Sicherheitsmaßnahmen machen will.

Wer­bung

Die Bahngewerkschaften EVG und GDL fordern vor allem, dass insbesondere im Regionalverkehr flächendeckend stets zwei Zugbegleiter oder -begleiterinnen unterwegs sein sollen. Die EVG dringt zudem auf den freiwilligen Einsatz von sogenannten Bodycams mit Tonaufnahme, so dass auch verbale Übergriffe dokumentiert und rechtlich verfolgt werden können.

Den Angaben der Bahn zufolge kam es im vergangenen Jahr zu insgesamt rund 3.000 körperlichen Übergriffen auf Beschäftigte des eigenen Konzerns. Das war zwar ein leichter Rückgang im Vergleich zum Vorjahr. Doch das Sicherheitsgefühl innerhalb der Belegschaft habe sich deutlich verschlechtert, betont die EVG und verweist auf eine eigene Umfrage der EVG unter rund 4.000 Mitarbeitenden aus dem vergangenen Jahr./maa/DP/jha