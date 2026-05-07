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Branche: Einigung zu Handwerkerbonus vertretbarer Kompromiss

02.07.26 12:48 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Aus Sicht des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks (ZDH) hat die schwarz-rote Koalition mit dem geplanten Reformpaket einen "vertretbaren Kompromiss" beim "Handwerkerbonus" gefunden. Der grundsätzliche Erhalt des Steuerbonus für Handwerkerleistungen sei ein wichtiges Ergebnis für die Handwerksbetriebe, sagte Jörg Dittrich, Präsident des ZDH.

Der Bonus setze weiter einen wichtigen Anreiz für legale Beschäftigung, energetische Sanierungen und die Vermeidung von Schwarzarbeit. "Nach intensiven und über Monate geführten Diskussionen über mögliche Kürzungen bewerte das Handwerk die nun erfolgte Reduzierung der Förderung als Teil eines vertretbaren Kompromisses", sagte Dittrich.

Vorgesehene Veränderungen beim Handwerkerbonus

Im Rahmen der geplanten Steuerentlastungen, auf die sich die Regierungskoalition geeinigt hat, sind auch Veränderungen beim "Handwerkerbonus" vorgesehen. Die steuerliche Absetzbarkeit von Handwerkerleistungen soll von 20 Prozent auf 15 Prozent verringert werden - das bedeute von bis zu 1.200 Euro auf bis zu 900 Euro pro Jahr.

Beim "Handwerkerbonus" werden Handwerkerleistungen für Renovierungs-, Erhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen steuerlich begünstigt. Bisher sind 20 Prozent der Arbeitskosten steuerlich absetzbar - das gilt für Arbeitskosten von bis zu 6.000 Euro pro Jahr. Die Steuerermäßigung beträgt also höchstens 1.200 Euro./laf/DP/jha