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Branche im Blick

Rüstungsaktien wie RENK und Rheinmetall unter Druck: Warum HENSOLDT gegen den Trend gewinnt

Rüstungsaktien wie RENK und Rheinmetall unter Druck: Warum HENSOLDT gegen den Trend gewinnt

Rüstungstitel stehen am Donnerstag wegen ganz unterschiedlicher Nachrichten im Anlegerfokus. Auch die Kursentwicklung ist nicht einheitlich.

Werte in diesem Artikel
Aktien
HENSOLDT
78.60 EUR 1.82 EUR 2.37 %
Charts | News | Analysen
RENK
36.68 EUR -1.22 EUR -3.23 %
Charts | News | Analysen
Rheinmetall AG
944.30 EUR -12.80 EUR -1.34 %
Charts | News | Analysen

Ein skeptischer Analystenkommentar der Bank of America (BofA) zu RENK hat die Aktie des Rüstungsunternehmens am Donnerstag unter Druck gesetzt. Sie gibt auf XETRA zeitweise 2,07 Prozent auf 36,94 Euro nach und zeigt sich nun den vierten Tag in Folge schwach. Das war ein weiteres Tief seit April 2025. Damals hatten Zollsorgen den Kurs bis auf 31,17 Euro gedrückt, bevor sie noch am selben Tag wieder weitgehend erholt bei etwas über 40 Euro geschlossen hatte.

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BofA streicht Kaufempfehlung für RENK

BofA-Analyst David Holmes strich nun seine Kaufempfehlung für RENK, denn er geht davon aus, dass die Getriebeproduktion auf dem aktuellen Niveau nicht zu halten ist. Das limitiere das langfristige Bewertungspotenzial trotz des attraktiven Servicegeschäfts, schrieb er in seinem Kommentar.

HENSOLDT mit höherem Kursziel

Zugleich hob er das Kursziel für die HENSOLDT-Aktie auf 94 Euro, bekräftigte sein Anlageurteil "Buy" und nahm das Papier des Anbieters von Verteidigungs- und Sicherheitselektronik zudem auf die "Small- and Midcap Europe Best Ideas"- Liste der Bank auf. Diese Aktie legte zuletzt um 2,41 Prozent auf 78,08 Euro zu.

Rüstungs-Aktien unter Druck

Beständigkeit sollte der entscheidende Faktor für die Bewertungen in der Rüstungsbranche sein, und nicht schieres Wachstum, so der Bofa-Experte. Die Anleger dürften sich dabei zunehmend auf Unternehmen konzentrieren, die neue strategische Möglichkeiten eröffnen. Als wichtigste Felder macht Holmes die Luftwaffe, Aufklärung, Überwachung und Ortung sowie Gefechtsnetzwerke und elektronische Kriegsführung aus.

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Rheinmetall-Titel verlieren daneben 0,56 Prozent auf 951 Euro.

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: Tobias Arhelger / Shutterstock.com, RENK Group AG

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RENK Analysen

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Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
28.09.26 RENK Overweight JP Morgan Chase & Co.
25.09.26 RENK Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.09.26 RENK Buy Goldman Sachs Group Inc.
19.08.26 RENK Overweight JP Morgan Chase & Co.
14.08.26 RENK Buy Deutsche Bank AG

Information

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