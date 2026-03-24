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Warum legen die Aktien von Rüstungsriesen wie Rheinmetall, RENK und HENSOLDT trotz Entspannungssignalen zu?

25.03.26 09:26 Uhr
Trotz Friedenshoffnung: Warum Rüstungsaktien wie Rheinmetall, RENK und HENSOLDT steigen | finanzen.net

Entspannung im Nahen Osten - doch Rüstungsaktien legen zu. Der Markt setzt offenbar stärker auf langfristige Nachfrage als auf kurzfristige diplomatische Signale.

Werte in diesem Artikel
Aktien
HENSOLDT
74,00 EUR 2,00 EUR 2,78%
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RENK
51,77 EUR 0,39 EUR 0,76%
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Rheinmetall AG
1.488,00 EUR 22,00 EUR 1,50%
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TKMS thyssenkrupp Marine Systems
80,60 EUR 1,35 EUR 1,70%
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• Friedenssignale bremsen Rüstungsaktien nicht
• Zweifel an Umsetzung geopolitischer Pläne
• Europäische Aufrüstung treibt langfristige Nachfrage

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Die Berichte über einen umfassenden 15-Punkte-Plan der US-Regierung zur Beendigung des Iran-Konflikts haben an den Finanzmärkten für eine zunächst Entspannung gesorgt. Das Papier, das unter anderem den dauerhaften Verzicht des Irans auf Atomwaffen sowie weitreichende regionale Sicherheitsgarantien vorsieht, weckt Hoffnungen auf eine diplomatische Lösung der langjährigen Krise. Während die Ölpreise auf diese Nachrichten zumindest zeitweise nachgaben, zeigen sich Rüstungstitel wie Rheinmetall, HENSOLDT, RENK und TKMS bemerkenswert widerstandsfähig: Im XETRA-Handel gewinnen Rheinmetall-Titel 1,77 Prozent auf 1.497,50 Euro, für HENSOLDT geht es 2,99 Prozent auf 74,05 Euro nach oben, RENK legen daneben 1,76 Prozent auf 52,00 Euro zu und TKMS verzeichnen einen Aufschlag von 2,09 Prozent auf 80,70 Euro.

Grund für diesen scheinbaren Widerspruch ist die möglicherweise tiefe Skepsis der Marktteilnehmer gegenüber der tatsächlichen Umsetzbarkeit. Viele Analysten werten den Vorstoß als Maximalforderung, die vom Iran bisher nicht offiziell bestätigt wurde, weshalb das geopolitische Risiko in den Kursen der Verteidigungsunternehmen weiterhin eingepreist bleibt. Hinzu kommen widersprüchliche Meldungen aus dem Iran, wonach es keine Verhandlungen mit den USA geben soll.

Europa als eigenständiger Wachstumstreiber

Ein weiterer entscheidender Faktor für die Erholung der deutschen Rüstungswerte ist die Entkoppelung von kurzfristigen Krisenherden im Nahen Osten. Die Branche profitiert primär von einer tektonischen Verschiebung in der europäischen Sicherheitspolitik, die weit über punktuelle diplomatische Erfolge hinausgeht. Da die internationale Unterstützung für die Ukraine zunehmend in europäische Hände übergeht, steigt der Bedarf an Munition, Panzern und modernster Sensorik aus heimischer Produktion kontinuierlich an. Unternehmen wie Rheinmetall vermelden immer wieder neue Großaufträge, die auf Jahre hinaus für eine hohe Auslastung sorgen. Diese strukturelle Nachfrage gilt als weitgehend immun gegen diplomatische Schwankungen in Übersee, da der Aufbau einer eigenständigen Verteidigungsfähigkeit als langfristiges, generationenübergreifendes Projekt begriffen wird.

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Vor diesem Hintergrund könnten Rüstungsaktien - ungeachtet einer möglichen Entspannung in Nahost - weiter gefragte Investitionen bleiben.

Claudia Stephan, Bettina Schneider, Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: Postmodern Studio / Shutterstock.com, Tobias Arhelger / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
19.03.2026Rheinmetall OverweightBarclays Capital
17.03.2026Rheinmetall OverweightJP Morgan Chase & Co.
13.03.2026Rheinmetall BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.03.2026Rheinmetall HoldWarburg Research
12.03.2026Rheinmetall KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
19.03.2026Rheinmetall OverweightBarclays Capital
17.03.2026Rheinmetall OverweightJP Morgan Chase & Co.
13.03.2026Rheinmetall BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.03.2026Rheinmetall KaufenDZ BANK
12.03.2026Rheinmetall BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
12.03.2026Rheinmetall HoldWarburg Research
11.02.2026Rheinmetall HoldWarburg Research
24.11.2025Rheinmetall Market-PerformBernstein Research
19.11.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
19.11.2025Rheinmetall Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
14.06.2019Rheinmetall ReduceOddo BHF
25.01.2017Rheinmetall SellDeutsche Bank AG
06.11.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
12.08.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
01.06.2015Rheinmetall verkaufenCredit Suisse Group

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