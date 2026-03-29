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Ruhe am Markt: Warum sich Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & TKMS nicht aus der Deckung wagen

30.03.26 11:29 Uhr
Nach dem Höhenflug: Darum kommen Rheinmetall & Co. nicht mehr voran | finanzen.net

Nach den starken Kursbewegungen der vergangenen Monate zeigen sich deutsche Rüstungsaktien aktuell kaum verändert. Anleger warten auf neue Impulse - und bleiben vorerst zurückhaltend.

Werte in diesem Artikel
Aktien
HENSOLDT
69,00 EUR 2,45 EUR 3,68%
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RENK
47,18 EUR 0,38 EUR 0,81%
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Rheinmetall AG
1.395,50 EUR 24,00 EUR 1,75%
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TKMS thyssenkrupp Marine Systems
71,10 EUR -2,55 EUR -3,46%
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• Rüstungsaktien aktuell ohne klare Richtung
• Gewinnmitnahmen und Konsolidierung prägen das Bild
• Fehlende Nachrichten bremsen neue Kursimpulse

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Die Kursbewegungen der großen deutschen Rüstungswerte präsentierten sich am Montag im XETRA-Handel zunächst auffallend ruhig, bevor es inzwischen mehrheitlich aufwärts geht: Branchenprimus Rheinmetall zeigt sich zeitweise 1,16 Prozent höher bei 1.395,50 Euro, für RENK geht es daneben 0,90 Prozent auf 47,44 Euro nach oben, HENSOLDT zeigt sich 2,38 Prozent fester bei 68,70 Euro und TKMS-Titel zeigen sich 1,31 Prozent tiefer bei 71,75 Euro.

Nach den volatilen Wochen des ersten Quartals scheint der Sektor vorerst in eine Phase der Konsolidierung überzugehen. Mehrere Faktoren tragen dazu bei, dass die Kurse derzeit eher seitwärts tendieren und keine größeren Ausschläge verzeichnen.

Anleger verdauen breite Kurseinbrüche

Ein wesentlicher Grund für die aktuelle Ruhepause ist die Verfassung der Aktien. Insbesondere bei Rheinmetall hatte sich bereits Ende der vergangenen Woche ein Trendbruch angekündigt, auf Monatssicht hat der Anteilsschein mehr als 15 Prozent an Wert verloren. Am Montag scheint der Markt diese Verluste erst einmal zu verdauen. Die Anleger halten sich zurück, um zu beobachten, ob sich die Kurse auf dem aktuellen Niveau stabilisieren können oder ob weitere Abgaben drohen. Auch die Aktie von HENSOLDT hat Kursrückgänge in ähnlicher Höhe zu verbuchen, während RENK-Aktien in diesem Monat rund 20 Prozent an Wert verloren haben und TKMS-Titel sogar um 25 Prozent abgesackt sind.

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Nachrichtenflaute vs. volle Auftragsbücher

Ein weiterer Aspekt für die abwartende Haltung auf Anlegerseite ist das Fehlen neuer, kursrelevanter Impulse. Die Rüstungsbranche hat in den letzten Monaten massiv von der geopolitischen Lage und den daraus resultierenden Großaufträgen profitiert. Da die Auftragsbücher von Unternehmen wie TKMS und RENK auf Rekordniveau liegen, sind viele positive Erwartungen bereits in den aktuellen Kursen eingepreist. Ohne die Ankündigung neuer Milliardenaufträge oder bahnbrechender politischer Entscheidungen fehlt der kurzfristige Treibstoff für weitere Kurssteigerungen.

Abwartende Haltung vor dem Monatsende

Zudem spielt der Zeitpunkt eine Rolle, denn der Monat März neigt sich dem Ende zu. Einige institutionelle Investoren haben ihre Portfolios bereits für das Quartalsende glattgestellt oder nehmen nur noch minimale Anpassungen vor. Solange keine neuen makroökonomischen Daten oder geopolitischen Eskalationen die Szenerie verändern, dürfte die abwartende Haltung am Markt dominieren.

Claudia Stephan, Benedict Kurschat, Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: Tobias Arhelger / Shutterstock.com, Oliver Hoffmann / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
19.03.2026Rheinmetall OverweightBarclays Capital
17.03.2026Rheinmetall OverweightJP Morgan Chase & Co.
13.03.2026Rheinmetall BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.03.2026Rheinmetall HoldWarburg Research
12.03.2026Rheinmetall KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
19.03.2026Rheinmetall OverweightBarclays Capital
17.03.2026Rheinmetall OverweightJP Morgan Chase & Co.
13.03.2026Rheinmetall BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.03.2026Rheinmetall KaufenDZ BANK
12.03.2026Rheinmetall BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
12.03.2026Rheinmetall HoldWarburg Research
11.02.2026Rheinmetall HoldWarburg Research
24.11.2025Rheinmetall Market-PerformBernstein Research
19.11.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
19.11.2025Rheinmetall Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
14.06.2019Rheinmetall ReduceOddo BHF
25.01.2017Rheinmetall SellDeutsche Bank AG
06.11.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
12.08.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
01.06.2015Rheinmetall verkaufenCredit Suisse Group

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