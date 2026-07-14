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Branchen-Umfeld

Sartorius-Aktie: Danaher-Zahlen belasten deutlich

Sartorius-Aktie: Danaher-Zahlen belasten deutlich

Quartalszahlen von Danaher haben am Dienstag um die Mittagszeit die Papiere des deutschen Konkurrenten Sartorius nach unten gezogen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Danaher Corp.
160.90 EUR -17.80 EUR -9.96 %
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Sartorius AG Vz.
213.30 EUR -29.10 EUR -12.00 %
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Danaher-Zahlen bewegen den Kurs von Sartorius vz oft deutlich.

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Die im MDAX notierten Anteile des Göttinger Labor- und Pharmazulieferers sackten bis auf 208 Euro ab und damit auf den tiefsten Stand seit gut einem Monat. Zuletzt verloren sie noch etwas mehr als 9 Prozent auf rund 216 Euro. Charttechnisch trübt sich das Bild für den Kurs erheblich ein, wichtig wird nun die Unterstützung im Bereich 204 Euro.

Umsatzseitig gab es bei Danaher nichts zu bemängeln, die Schätzungen der Analysten für das zweite Quartal wurden übertroffen. Mit dem operativen Ergebnis enttäuschte Danaher jedoch. Im vorbörslichen New Yorker Handel rutschten die Titel deshalb um annähernd 9 Prozent ab.

/ajx/mis

FRANKFURT/NEW YORK (dpa-AFX)

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
13.07.26 Sartorius vz Neutral UBS AG
10.07.26 Sartorius vz Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.06.26 Sartorius vz Neutral Goldman Sachs Group Inc.
23.06.26 Sartorius vz Halten DZ BANK
22.06.26 Sartorius vz Overweight JP Morgan Chase & Co.