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Brand an Tanker vor Küste Omans - ein Opfer

10.06.26 14:50 Uhr

MASKAT (dpa-AFX) - Vor der Küste des Omans ist an einem Tanker im Maschinenraum ein Brand ausgebrochen. Die Besatzungsmitglieder würden evakuiert, teilte die britische Behörde für die Sicherheit der Handelsschifffahrt (UKMTO) heute mit. Zwei Menschen würden vermisst, zudem gebe es ein "Opfer", teilte die Behörde mit. Es war unklar, ob es sich dabei um ein Todesopfer oder einen Verletzten handelte.

Dem Finanzdienst Bloomberg zufolge handelt es sich um den Öltanker "Settebello", der unter der Flagge des pazifischen Inselstaats Palau fährt. Bloomberg berichtete, der Tanker habe regelmäßig iranisches Öl transportiert.

Möglicher Angriff des US-Militärs

Die Ursache für den Brand war zunächst unklar. Sollte der Tanker tatsächlich iranisches Öl transportiert haben, könnte es sich um einen Angriff des US-Militärs handeln im Rahmen der verkündeten Blockade gegen iranische Häfen. Eine offizielle Bestätigung gab es dafür zunächst nicht.

Nur wenige Tage zuvor hatte das US-Militär nach eigenen Angaben einen Tanker im Golf von Oman angegriffen, der einen iranischen Hafen ansteuern wollte. Der unbeladene Öltanker habe gegen die US-Blockade von iranischen Häfen verstoßen, teilte das zuständige US-Regionalkommando mit.

Die USA haben eine Blockade iranischer Häfen verhängt als Reaktion auf die faktische Blockade der Straße von Hormus durch den Iran. Seit Mitte April wurden nach US-Angaben sieben Schiffe manövrierunfähig gemacht./jot/DP/men