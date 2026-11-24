Brand Engagement Network hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
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Brand Engagement Network stellte am 23.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Brand Engagement Network hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,17 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,600 USD je Aktie gewesen.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,0 Millionen USD – ein Plus von 3166,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Brand Engagement Network 0,1 Millionen USD erwirtschaftet hatte.
Redaktion Finanzen.net
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