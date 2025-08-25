Brand im Gleisbereich bei Wuppertal - Staatsschutz vor Ort

WUPPERTAL (dpa-AFX) - Bei Gleisen einer Bahnstrecke in Wuppertal-Oberbarmen hat es am späten Abend gebrannt. Eine Sprecherin der Deutschen Bahn sagte der Deutschen Presse-Agentur (dpa), das Feuer sei ersten Erkenntnissen vermutlich auch durch einen Brandbeschleuniger ausgelöst worden. Es habe wohl eine Kabelummantelung in Flammen gestanden. Der Brand habe aber so gut wie keine Auswirkungen auf den Zugverkehr. Der Staatsschutz ermittelt laut Bundespolizei.

Wer­bung Wer­bung

Ein Sprecher der Bundespolizei sprach von einem "Weichenbrand". Insgesamt seien drei Weichen betroffen gewesen und der Brand sei "so groß gewesen, dass ihn ein Anwohner bemerkte". Die Bahnsprecherin teilte allerdings auf Anfrage mit, der Brand sei nicht direkt an den Weichen gewesen. Sie sprach stattdessen von Flammen im Umfeld von Weichen.

Laut Website der DB-Tochter InfraGO AG wurden "durch Dritte Kabel beschädigt und angezündet". Die Sprecherin bestätigte, dass "vermutlich mutwillig" zwei Kabel durchtrennt worden seien.

Hubschrauber sucht nach möglichen Tätern

In der Nacht rückte nach Angaben der Bundespolizei auch der Staatsschutz aus. Dieser werde dazugeholt, sobald ein technischer Defekt nicht von vorneherein ausgeschlossen sei. Zudem war am späten Abend ein Hubschrauber der Bundespolizei im Einsatz, um nach möglichen Tätern zu fahnden.

Wer­bung Wer­bung

Vor weniger als einem Monat waren in Nordrhein-Westfalen zwei Brandsätze auf die Bahnstrecke Düsseldorf-Duisburg gezündet worden. Durch die verursachten Brände waren Kabel für die Steuerung von Weichen und Signalen zerstört worden. Der Fern- und Regionalverkehr war damals in der Folge erheblich gestört./bts/DP/mis