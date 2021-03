Brandenburg setzt Impfungen mit Astrazeneca bei Menschen unter 60 aus

Ist es möglich, Trading einfach so zu lernen und was sind die Geheimnisse von nachhaltigem Erfolg? Imzeigt Ihnen Trading-Profi Markus Gabel, wie Sie mit einem festen Regelwerk Ihr Trading schützen können.

Heute im Fokus

US-Börsen in Rot -- DAX knackt 14.900er Marke -- BioNTech mit kräftigem Gewinn- und Umsatzsprung -- Scout24 will Aktien zurückkaufen -- CANCOM, Uniper, Dermapharm, Westwing im Fokus

Börsengang steht an: Deliveroo dürfte Preis für Aktie bei 3,90 Pfund festlegen. ElringKlinger will 2021 wieder zulegen. DHL Express setzt auf Boom im Online-Handel zwischen Firmenkunden. Rheinmetall, Diehl und HENSOLDT: Kooperation bei Rüstungsauftrag. Lilium geht über SPAC an US-Börse. BMW findet einen zweiten Lithium-Lieferanten. Shop Apotheke kauft Medapp in den Niederlanden.