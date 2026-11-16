DAX 26.722 -0,1%ESt50 6.378 -0,1%MSCI World 4.852 -0,4%Top 10 Crypto 8,63 -5,8%Nas 25.136 -0,9%Bitcoin 58.683 -0,8%Euro 1,1005 -0,2%Öl 95,5 -0,4%Gold 3.876 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...

Brandenburger CDU-Ortsverband fordert Rücktritt von Merz

GROSSBEEREN (dpa-AFX) - Der Brandenburger CDU-Ortsverband Großbeeren hat den Rücktritt von Bundeskanzler Friedrich Merz gefordert. In einer Mitgliederversammlung habe der Ortsverband den einstimmigen Beschluss gefasst, offiziell den Rücktritt von Merz als Kanzler und CDU-Parteichef zu fordern, sagte der Ortsverbandsvorsitzende Adrian Hepp im Nachrichtensender Welt TV.

Werbung

Als Auslöser nannte Hepp den Streit um die Senkung der Stromsteuer für alle. Die Steuer sei ein zentrales Wahlversprechen für Entlastung gewesen, sagte er der Deutschen Presse-Agentur auf Nachfrage. "Das wird gebrochen und der Kanzler haut wieder nicht auf den Tisch und lässt sich von der SPD am Ring durch die Manege führen."

Wunschkandidat Markus Söder

Großbeeren bei Berlin gilt als CDU-Hochburg. Der Ortsverband hatte sich bereits im September mit einem Brandbrief an Merz gewandt und seine Unzufriedenheit geäußert. Damit sorgte die CDU Großbeeren bundesweit für Aufsehen. "Herr Merz, jetzt ist Führung gefragt!", hieß es darin.

"Der Führungsanspruch, den ein Kanzler haben muss, wird nicht umgesetzt", sagte Hepp nun im Zuge der Rücktrittsforderung. Sein persönlicher Wunschkandidat anstelle von Merz sei CSU-Chef Markus Söder./ane/DP/jha

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.