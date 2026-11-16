BMW-Aktie trotzdem stärker: Konzern ruft Hunderttausende Autos in den USA zurück

Brandgefahr

Der Autobauer BMW ruft in den Vereinigten Staaten mehr als 720.000 Fahrzeuge wegen Brandgefahr im Zusammenhang mit defekten Wasserpumpen zurück.

• Die Ursache ist ein nicht ordnungsgemäß abgedichteter elektrischer Steckverbinder, der bei Feuchtigkeit Kurzschlüsse und Brände verursachen kann.

• BMW ruft mehrere Fahrzeugmodelle wegen eines potenziellen Brandrisikos durch Wassereindringen in die Wasserpumpe zurück und empfiehlt, die Fahrzeuge im Freien zu parken.

Im Rahmen des Rückrufs rät BMW den Fahrzeughaltern, die Fahrzeuge im Freien und abseits von Gebäuden zu parken, bis eine Lösung entwickelt wurde, teilte die US-Verkehrssicherheitsbehörde (National Highway Traffic Safety Administration - NHTSA) mit. Der Rückruf betrifft Fahrzeuge aus mehreren Modelljahren und Baureihen, darunter bestimmte Limousinen und SUVs.

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Laut NHTSA kann bei diesen Fahrzeugen über einen nicht ordnungsgemäß abgedichteten elektrischen Steckverbinder an der Wasserpumpe Feuchtigkeit oder Wasser in die Pumpe eindringen und einen Kurzschluss verursachen, der ein Feuer auslösen könnte. US-Autohersteller haben in den vergangenen Jahren im Rahmen von Rückrufen zunehmend Warnungen zum "Parken im Freien" an Fahrer herausgegeben und sie angewiesen, abseits von Häusern und Gebäuden zu parken, die im Falle eines Brandes beschädigt werden könnten. In vielen Fällen ist die Abhilfemaßnahme nicht sofort verfügbar, sodass die Fahrer in der Zwischenzeit selbst klären müssen, wie sie mit ihren Fahrzeugen verfahren.

Laut NHTSA arbeitet BMW an der Entwicklung einer Abhilfemaßnahme. Das Unternehmen geht davon aus, die Benachrichtigungsschreiben im Dezember an die Fahrzeughalter zu versenden.

Die BMW-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,52 Prozent höher bei 57,82 Euro.

DJG/DJN/cbr/ros

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