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Brantner fordert europäische Friedensinitiative für Ukraine

24.05.26 17:24 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Die Grünen-Vorsitzende Franziska Brantner hat nach den massiven russischen Angriffen auf Kiew eine europäische Friedensinitiative für die Ukraine gefordert. "Deutschland muss gemeinsam mit Frankreich, Großbritannien, Polen und unseren weiteren europäischen Partnern ein verlässliches Verhandlungsformat aufbauen", sagte sie den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

"Wir brauchen eine europäische Kontaktgruppe, die Gesprächskanäle offen hält, Vorschläge erarbeitet und in enger Abstimmung mit der ukrainischen Regierung handelt", sagte Brantner demnach.

Wenn die USA sich vorerst aus der Vermittlerrolle zurückzögen, müsse Europa die diplomatische Leerstelle füllen. "Das ist mehr als eine Notlösung - es ist eine historische Verantwortung", sagte Brantner. Und: "Europa darf diese Rolle nicht zögerlich übernehmen, sondern muss sie aktiv gestalten."

Parallel zu einer diplomatischen Initiative müsse Europa Druck auf Moskau weiter erhöhen. Sie nannte weitere Sanktionen, härtere Maßnahmen gegen die russische Schattenflotte und eine Nutzung eingefrorener russischer Vermögenswerte zur Unterstützung der Ukraine./cn/DP/he