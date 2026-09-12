BRANU legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
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BRANU hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.09.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.07.2026 abgelaufen war.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 19,98 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 13,00 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
BRANU hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 783,5 Millionen JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 39,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 561,5 Millionen JPY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.net
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