Iberdrola-Aktie in Grün: Versorger baut Anteil an Neoenergia auf 98 Prozent aus
Iberdrola wird die volle Kontrolle über das brasilianische Unternehmen Neoenergia übernehmen.
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Der spanische Versorger teilte mit, er habe für insgesamt 5,83 Milliarden brasilianische Reais (980 Millionen Euro) weitere 172,5 Millionen zusätzlichen Aktien erworben. In der Erklärung an die Börsenaufsicht des Landes heißt es, Iberdrola werde dadurch rund 98 Prozent des Aktienkapitals von Neoenergia kontrollieren.
Von Andrea Figueras
DOW JONES
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Bildquellen: Cristina Arias/Getty Images