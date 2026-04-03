Brasilien-Deal

Iberdrola wird die volle Kontrolle über das brasilianische Unternehmen Neoenergia übernehmen.

Der spanische Versorger teilte mit, er habe für insgesamt 5,83 Milliarden brasilianische Reais (980 Millionen Euro) weitere 172,5 Millionen zusätzlichen Aktien erworben. In der Erklärung an die Börsenaufsicht des Landes heißt es, Iberdrola werde dadurch rund 98 Prozent des Aktienkapitals von Neoenergia kontrollieren.

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< p> Eine außerordentliche Hauptversammlung der Aktionäre von Neoenergia soll nun über die Zwangsabfindung der restlichen Anteilseigner entscheiden. Iberdrola hatte dieses Ziel im November angekündigt. Aktionäre von Neoenergia, die ihre Aktien Iberdrola nicht angedient haben, können dies noch bis zum 11. Mai tun. Im Heimathandel gewinnt die Iberdrola-Aktie zeitweise 0,99 Prozent auf 20,48 Euro.

Von Andrea Figueras

DOW JONES