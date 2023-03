Brasilien-Reise: FDP hat deutliche Erwartungen an Habeck

BERLIN/BELO HORIZONTE (dpa-AFX) - Die FDP hat deutliche Erwartungen an den Besuch von Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) in Brasilien. Fraktionsvize Lukas Köhler sagte der Deutschen Presse-Agentur, eine baldige Ratifizierung des EU-Mercosur-Freihandelsabkommens würde die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Europa und Brasilien sowie weiteren wichtigen Ländern in Südamerika dauerhaft stärken. "In diesem Sinne erwartet die FDP-Fraktion, dass Wirtschaftsminister Habeck in Brasilien eindeutige Signale in Richtung einer raschen Ratifizierung des gemeinsamen Freihandelsabkommens an unsere südamerikanischen Partner sendet."

Habeck ist zusammen mit Agrarminister Cem Özdemir (Grüne) derzeit im Zuge eine mehrtägigen Reise im brasilianischen Belo Horizonte, am Montag findet fort eine deutsch-brasilianische Wirtschaftskonferenz statt. Die EU verhandelt seit langem mit dem südamerikanischen Staatenbund Mercosur über ein Freihandelsabkommen.

Der Ampelkoalition sei sehr an einer Stärkung der wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Deutschland und Brasilien gelegen, so Köhler. "Der Regierungswechsel in Brasilien eröffnet hier neue Perspektiven, die es nun zu nutzen gilt."

Das Abkommen lag auch auf Eis angesichts der Verweigerung des vorigen rechten Präsidenten Brasiliens, Jair Bolsonaro, beim Klimaschutz. Nun wird darauf gesetzt, dass es mit Bolsonaros Nachfolger, Präsident Luiz Inácio Lula da Silva, zu einem Abschluss kommt. Köhler sagte, eine engere wirtschaftliche Zusammenarbeit durch mehr Freihandel sei der Schlüssel für die westlichen Demokratien, um im Systemwettbewerb mit China und anderen autoritären Regimen zu bestehen./hoe/DP/zb