Brasilien will bei G20-Präsidentschaft Ungleichheit bekämpfen

NEU DELHI (dpa-AFX) - Brasilien will den Kampf gegen Hunger und Ungleichheit ins Zentrum seiner G20-Präsidentschaft im nächsten Jahr stellen. Präsident Luiz Inácio Lula da Silva nannte am Sonntag bei der Abschlusszeremonie des G20-Gipfels in der indischen Hauptstadt Neu Delhi die "soziale Inklusion" und den Kampf gegen den Hunger als zwei der Prioritäten der brasilianischen G20-Präsidentschaft. Hinzu komme die nachhaltige Entwicklung unter den drei Aspekten Soziales, Wirtschaft und Umwelt, sagte Lula.

Der brasilianische Präsident, der von Gastgeber Narendra Modi den hölzernen Hammer des Sitzungsleiters übernahm, erinnerte daran, dass die G20 als Folge der internationalen Finanzkrise 2008 entstanden sei. Die "globale Finanzarchitektur" habe sich seither wenig verändert. Noch immer herrsche Ungleichheit bei Einkommen, Gesundheitsversorgung und Erziehung sowie zwischen den Geschlechtern und den Ethnien. "Wenn wir hier den Unterschied machen wollen, müssen wir die Verringerung der Ungleichheit ins Zentrum der internationalen Agenda setzen", sagte der Politiker der linken Arbeiterpartei (PT).

Brasilien werde die G20-Teilnehmer mit offenen Armen empfangen, sagte Lula und rief die Gruppe zur Einheit auf. "Wir sind nicht an einer gespaltenen G20 interessiert", sagte er./blu/DP/he