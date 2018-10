Brasiliens künftiger Wirtschaftsminister will Rente reformieren

RIO DE JANEIRO (dpa-AFX) - Die Reform des defizitären Rentensystems in Brasilien steht nach Angaben des künftigen Wirtschaftsministers ganz oben auf der Prioritätenliste der neuen Regierung des ultrarechten Präsidenten Jair Bolsonaro. "Die Reform des Pensionswesens ist das wichtigste und dringendste Thema", sagte der neoliberale Wirtschaftsprofessor Paulo Guedes am Dienstag.

Bereits der amtierende Präsident Michel Temer wollte das Rentensystem reformieren. Allerdings kam er in den vergangenen zwei Jahren mit dem ausgesprochen unpopulären Thema nicht weiter. Bolsonaros Regierung übernimmt am 1. Januar 2019 die Amtsgeschäfte.

Das brasilianische Rentensystem ist hochgradig defizitär. Bereits jetzt fließen 40 Prozent des Bundeshaushalts in Pensionszahlungen. Das Problem wird sich angesichts der alternden Gesellschaft noch weiter verschärfen. Im internationalen Vergleich ist das Rentenwesen sehr großzügig. So gehen Männer im Durchschnitt mit 56 Jahren in Rente, bei 70 Prozent oder mehr ihrer letzten Bezüge./ris/DP/zb