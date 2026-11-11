Brasiliens Lula wirft Klimaschutz-Gegnern Sabotage vor

11.11.26 12:14 Uhr

ANTALYA (dpa-AFX) - Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula da Silva hat auf der Weltklimakonferenz in Antalya Gegner und Blockierer von Klimaschutz kritisiert. "Die Wissenschaft und die internationale Zusammenarbeit stehen unter Beschuss", sagte Lula beim Gipfel der Staats- und Regierungschefs in Antalya. "Es ist kein Zufall, dass Klimaabkommen die Lieblingsziele reaktionärer Kräfte sind", betonte der linke Politiker, ohne Namen zu nennen.

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In vielen Formaten sei die Macht des Geldes entscheidend dafür, wer sich durchsetze. "Auf den Klimakonferenzen nehmen aber alle Länder gleichberechtigt teil." Dies zu sabotieren ziele auf das Beste, was der Multilateralismus hervorgebracht habe. "Aber der Mangel an Konsens darf kein Hindernis für Fortschritte sein", sagte Lula. "In Zeiten der Polarisierung muss Diplomatie Fenster öffnen, wo Türen verschlossen wurden."

Die USA sind unter US-Präsident Donald Trump aus dem Pariser Klimaabkommen ausgetreten. Andere Länder, etwa Saudi-Arabien, sind Teil des Prozesses, blockieren aber regelmäßig Fortschritte, die die Welt einem Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas näherbringen würden.

Freiwilliger Plan statt Konsens

Bei der Weltklimakonferenz im Vorjahr in Brasilien scheiterten die Staaten etwa daran, sich einstimmig auf einen gemeinsamen Fahrplan für eine Abkehr von den fossilen Energieträgern zu einigen. Stattdessen erarbeitete die brasilianische Präsidentschaft einen freiwilligen Fahrplan. Der kürzlich in einer knappen Stichwahl wiedergewählte Lula rief die Türkei und Australien als Co-Gastgeber der diesjährigen Klimakonferenz dazu auf, die Ergebnisse aus Brasilien aufzugreifen und voranzubringen./swe/DP/jha