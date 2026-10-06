DAX 25.254 +0,1%ESt50 6.242 +0,1%MSCI World 4.953 +0,5%Top 10 Crypto 11,72 ±0,0%Nas 27.477 +1,1%Bitcoin 76.093 -0,4%Euro 1,1210 -0,1%Öl 99,6 -0,7%Gold 4.130 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Brauerei Wolters vor dem Aus - Gewerkschaft sieht Hoffnung

BRAUNSCHWEIG (dpa-AFX) - Das bevorstehende Aus der Braunschweiger Traditionsbrauerei Wolters ruft die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten mit einer möglichen Alternative auf den Plan. Sie gebe sich mit der reinen Abwicklung des fast 400 Jahre alten Standorts nicht zufrieden, teilte die Gewerkschaft mit. Denkbar sei ein genossenschaftliches Zukunftsmodell, entsprechende Initiativen hätten dies ins Gespräch gebracht. Früheren Angaben zufolge wird bei Wolters nur noch bis zum Jahresende Bier gebraut.

Werbung

Im Sommer hatte die 1627 gegründete Brauerei einen Antrag auf Insolvenz in Eigenverwaltung gestellt und das unter anderem mit Absatzrückgängen auf dem deutschen Biermarkt begründet. Zwischenzeitlich hatte Wolters auch nach neuem Kapital gesucht. "Ein entsprechender Investorenprozess für den Produktionsstandort blieb jedoch ohne Erfolg", teilte die Insolvenzkanzlei mit. Die rund 90 Beschäftigten wurden über die Schließung des Standorts informiert.

Die Schließung der Produktion in Braunschweig sei kein "Naturgesetz", teilte die Gewerkschaft mit. Es gebe einen Restfunken an Hoffnung - und über Internetplattformen habe es bereits Zusagen über insgesamt 560.000 Euro gegeben. Ziel sei der Erhalt von Arbeitsplätzen, ein "maßgeschneiderter Teil" der Braunschweiger Produktionsstätte könne mit Hilfe von Bürgerkapital eine genossenschaftlich getragene Braustätte bleiben. Die Gewerkschaft forderte einen Runden Tisch von Eigentümern, Stadt und Banken.

Der deutsche Biermarkt war im vergangenen Jahr so stark geschrumpft wie nie seit der Wiedervereinigung, wie das Statistische Bundesamt Anfang Februar berichtet hatte. Im Sommer hatte das Unternehmen als Ziel ausgegeben, den Geschäftsbetrieb grundlegend zu sanieren und sich wirtschaftlich neu aufzustellen. Das Insolvenzverfahren über die Brauerei wurde zum 1. September eröffnet.

Werbung

Das Aus der Brauerei bedeutet nach früheren Angaben der Kanzlei nicht zwangsläufig auch das Aus für das dort gebraute Bier. Bemühungen, die Marke Wolters zu erhalten, laufen demnach weiter, Gespräche mit Interessenten werden geführt./tst/DP/zb

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.