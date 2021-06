Braun: Anteil der Delta-Variante in Deutschland bei 50 Prozent

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Kanzleramtsminister Helge Braun (CDU) ist wegen der Ausbreitung der Delta-Variante alarmiert und schätzt deren Anteil am Infektionsgeschehen in Deutschland auf gut 50 Prozent. Er appellierte an alle nicht vollständig Geimpften, sich regelmäßig testen zu lassen. Wichtig sei auch, dass Rückkehrer aus einem Virus-Variantengebiet, wo das Deltavirus vorherrscht, sich an die Quarantäneregeln hielten.

"Wir sind sehr besorgt, was die Delta-Variante angeht. Und deshalb haben wir europaweit für Virus-Variantengebiete die schärfsten Regeln", sagte der CDU-Politiker im ZDF-Morgenmagazin. Deutschland habe für die Virus-Variantengebiete Portugal, Russland, Großbritannien und Indien eine 14-tägige Quarantänepflicht eingeführt, die für alle Rückkehrer gelte und von der sich auch vollständig Geimpfte nicht befreien können.

Er verteidigte die Quarantäneregel auch für vollständig Geimpfte, denn es brauche eine gewisse Zeit, um festzustellen, dass die Impfstoffe vollständige Geimpfte effektiv gegen die neue Virusvariante schützten.

Wegen der Ausbreitung der Virusvariante Delta müsse man nicht nur im Urlaub, sondern auch in Deutschland vorsichtig sein. Daher sollte man sich möglichst bald doppelt impfen lassen. Wer noch nicht die Chance hatte, sich doppelt impfen zu lassen, müsse sich regelmäßig testen. "Das ist für Ungeimpfte weiter absolut notwendig, damit die Zahlen so niedrig bleiben im Sommer, damit wir die Delta-Variante weiter zurückdrängen", mahnte Braun.

Die Ständige Impfkommission (Stiko) prüfe aktuell, ob es sinnvoll sei, die zweite Impfung generell vorzuziehen, weil erst vollständig Geimpfte gut gegen das Virus geschützt seien. Dagegen müsse man abwägen, dass längere Abstände bei den Impfungen einen höheren Schutz böten.

