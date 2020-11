Braun fordert Verschärfungen - Schwesig sieht Salamitaktik beim Bund

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Einen Tag nach dem Bund-Länder-Treffen zur Corona-Pandemie geht der Schlagabtausch zwischen Bund und Ländern weiter. Kanzleramtsminister Helge Braun (CDU) sagte im ZDF-Morgenmagazin, man sollte die Zeit im November besser nutzen und weitere Einschränkungen beschließen, da es bei den Corona-Infektionen noch keinen deutlichen Rückgang gebe. Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hingegen warf der Bundesregierung "Salamitaktik" im Kampf gegen die Corona-Pandemie vor.

Die SPD-Politikerin äußerte im ZDF-Morgenmagazin ihr Unverständnis darüber, dass die Bundesregierung bereits Vorschläge zu weiteren Verschärfungen beim Bund-Länder-Treffen auf den Tisch gelegt habe, obwohl der seit Anfang November geltende Teil-Lockdown noch gar nicht die volle Wirkung habe entfalten können.

"Ich verstehe überhaupt gar nicht, warum das Kanzleramt diese Vorschläge von wirklich allen Ministerpräsidenten nicht berücksichtigt hat. Denn wir haben von Anfang an gemeinsam Ende Oktober, als wir den Teil-Shutdown beschlossen haben, gesagt: Das kann am gestrigen Tage nur eine Zwischenbilanz sein, weil wir noch gar nicht absehen können, wie die Wirkung im Laufe der Woche ist", sagte Schwesig. "Das hat das Kanzleramt selbst eingeräumt. Ich halte nichts von einer Salamitaktik."

Bei dem Treffen am Montag kam es zum offenen Dissens zwischen Bund und Ländern. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) appellierte im Anschluss an die Bevölkerung, die Kontakte auf ein "absolut nötiges Minimum" zu reduzieren. Über rechtlich bindende Beschlüsse soll erst in der kommenden Woche erneut beraten werden.

Bundesregierung hätte "lieber früher gehandelt"

Kanzleramtsminister Braun sagte im ZDF-Morgenmagazin, die Bundesregierung hätte "lieber früher gehandelt" und "daraus machen wir keinen Hehl". Neben den Kontaktbeschränkungen gehe es auch um die hohe Infektionsrate bei den 14- bis 24-Jährigen. Zwar sei die Dynamik bei den Corona-Infektionen insgesamt gebrochen, aber man sehe noch "keinen so deutlichen Abwärtstrend". Daher sei das Ziel, bald wieder zu Lockerungen zu kommen, "jetzt in die Ferne gerückt", warnte Braun.

"Deshalb wollten wir, dass wir schon mal diesen Novembermonat nutzen und zum Beispiel im Bereich Schule die Maßnahme noch mal verstärken", erklärte Braun. Die Gruppe der 14- bis 24-Jährigen sei in fast allen Bundesländern die mit der höchsten Inzidenz. "Deshalb muss man da besonders aufpassen, dass das Virus sich nicht ausbreitet", so Braun.

Lauterbach sieht die Zeit davonrennen

SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach hat unterdessen die Ergebnisse der Bund-Länder-Beratungen zur Corona-Pandemie als verlorene Gelegenheit kritisiert. Die beschlossenen Apelle würden seiner Meinung nach in den nächsten Tagen keine zusätzliche Wirkung entfalten, sagte er im Deutschlandfunk. Damit verspiele man in der Bekämpfung der Pandemie wichtige Zeit. Nach den Beratungen in der nächsten Woche rechnet Lauterbach deshalb mit starken Einschränkungen. "Die Zeit läuft uns davon", sagte der Bundestagsabgeordnete.

Die Beschlussvorlage des Kanzleramts sei vielversprechend gewesen. Davon sei nur leider das meiste nicht beschlossen worden, kritisierte Lauterbach. Man habe zwei Problembereiche, die außer Kontrolle gerieten: Zum einen die Schulen und zum anderen der private Bereich. Zwar komme man durch die Anfang November beschlossenen Maßnahmen aus dem exponentiellen Wachstum heraus, das reiche aber bei weitem nicht aus.

