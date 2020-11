Braun: Hilfen für Unternehmen im Teil-Lockdown werden umgestellt

BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung wird die finanziellen Hilfen für die vom Teil-Lockdown betroffenen Unternehmen in der jetzigen Form nicht fortführen, wie Kanzleramtsminister Helge Braun (CDU) dem Handelsblatt sagte. "Der Umsatz kann auf Dauer nicht das zentrale Kriterium sein", so Braun. "Bis Januar müssen wir zielgenauere Hilfen ausarbeiten." Die Entscheidung bei der Novemberhilfe sei "eine Ad-hoc-Maßnahme" gewesen. Künftig werde die Hilfe stärker an den Fixkosten ausgerichtet wie bereits bei den ab Januar geltenden Überbrückungshilfen.

Im November und Dezember bekommen Unternehmen, Selbstständige und Einrichtungen, die vom Teil-Lockdown betroffen sind, bis zu 75 Prozent des Umsatzes ersetzt. Den Bund kostet das rund 15 Milliarden Euro monatlich. "Der Staat ist nicht unbegrenzt handlungsfähig", sagte Braun.

Zuvor hatte das Institut der Wirtschaft (IW) berechnet, dass die November- und Dezemberhilfen des Bundes um 10 Milliarden Euro höher ausfallen als notwendig. Wie Welt am Sonntag berichtete, verdienen die betroffenen Betriebe, vor allem aus der Gastronomie und dem Veranstaltungsgewerbe, dank der Entschädigung des Staates in vielen Fällen mehr Geld, als wenn sie geöffnet hätten.

Braun sagte dem Handelsblatt zudem, dass ein weiteres Konjunkturpaket im kommenden Sommer möglich sei. "Bei Bedarf müssen wir neue Impulse setzen", zeigte er sich überzeugt. Indes könne ein milder Verlauf der Pandemie im Winter sowie ein Impfstoff im Frühjahr "die Wirtschaft beflügeln". Insgesamt rechnet er aber trotz der milliardenschweren Staatshilfen mit großen Schäden für die deutsche Wirtschaft.

