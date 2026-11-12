Brava Energia (spons ADRs) präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
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Brava Energia (spons ADRs) stellte am 09.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,07 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Brava Energia (spons ADRs) 0,050 USD je Aktie generiert.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 17,49 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 659,5 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 561,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
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