BRC A zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Werte in diesem Artikel
BRC A hat am 02.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BRC A im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,28 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 108,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 100,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf BRC A
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BRC A
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen