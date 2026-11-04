BRC A zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

04.11.26 06:35 Uhr

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BRC A im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,28 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 108,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 100,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

BRC A hat am 02.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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