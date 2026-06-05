Bredband2 i Skandinavien AB: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Bredband2 i Skandinavien AB ließ sich am 04.06.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Bredband2 i Skandinavien AB die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,03 SEK vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Bredband2 i Skandinavien AB ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,030 SEK in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 474,9 Millionen SEK in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,77 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Bredband2 i Skandinavien AB einen Umsatz von 444,7 Millionen SEK eingefahren.

Der Gewinn je Aktie lag im Geschäftsjahr bei 0,110 SEK. Im Vorjahr waren ebenfalls 0,110 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8,84 Prozent auf 1,88 Milliarden SEK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,73 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net